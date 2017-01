Baiersbronn Bürgermeister freut sich auf den Rathaussturm

Bürgermeister Michael Ruf wünschte noch ein gutes neues Jahr und freute sich, der Hästaufe wieder beiwohnen zu können. "Dies ist bereits die dritte Veranstaltung hier auf dem Rosenplatz nach dem Weihnachtsdorf und der Winterparty", so Ruf. Obwohl die Fasnet nicht ganz so traditionsreich in Baiersbronn sei, könne die Narrenzunft schon fast ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Er ließ ein dreifaches "Narri Narro" von der Bühne erschallen und betonte, das er sich schon auf den Rathaussturm der Narrenzunft am 23. Februar gemeinsam mit den Waldgeistern freue. "Ich wünsche den Narren eine gute Fasnetssaison und übertreiben sie es nicht so sehr", mahnte Ruf. Unter der Leitung von Abteilungskommandant Benjamin Teufel war es dann die Feuerwehr Baiersbronn, die routiniert den Narrenbaum aufstellte.

Der Vorsitzende der Narrenzunft Jens Barth begrüßte die Gäste und dankte allen Helfern sowie der Gemeinde und der Baiersbronn Touristik für ihre Unterstützung. Höhepunkt des Abends war das Abstauben der Masken und die Taufe der neuen aktiven Mitglieder, von passenden Sprüchen und guten Wünschen begleitet.

Schluck aus dem Kessel

Nach einem kräftigen Schluck "Hexentrank" aus dem Kessel waren die neuen Mitglieder dann offiziell aufgenommen. Kaum waren die Masken aufgesetzt, mischten sich die Hexen und Hästräger unter die Gäste und trugen zum stimmungsvollen Treiben bei. Auch die Waldgeister waren auf den Rosenplatz gekommen um gemeinsam zu feiern. Nach vielen weiteren Programmpunkten und dem traditionellen Hexentanz war zwar das Ende des offiziellen Teils erreicht, doch der Abend noch lange nicht zu Ende. In fröhlicher Stimmung und Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit ließen Gäste, Narren und Gastgeber den Abend gemeinsam ausklingen.