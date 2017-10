Freudenstadt Bücher im Wartehaus

Nachdem die Möglichkeit, Bücher kostenlos bei der Verwaltungsstelle zu erhalten, nicht so gut angenommen worden war, machte Ortschaftsrätin Bärbel Altendorf-Jehle den Vorschlag , solch ein öffentliches Bücherregal irgendwo anzubringen, wo sich täglich zahlreiche Menschen aufhalten. Sie schlug das Buswartehäuschen in Untermusbach vor. Der Ortschaftsrat war einverstanden und Ortsvorsteher Joachim Böhm fand in Jochen Kaupp aus Musbach einen Mann der Tat. Er setzte die Idee um, lediglich die Materialkosten werden aus dem Ortsbudget bezahlt. Weil viele Kinder und Jugendliche an der Bushaltestelle sind, ist das Bücherregal vor allem mit Büchern für diese Altersgruppe bestückt.

Die Bücher können einfach mitgenommen werden. Wer eine interessante Lektüre weiterverschenken möchte, kann diese ins Regal stellen.