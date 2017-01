Freudenstadt Bruderkampf tobt im Kurtheater

Zu sehen ist das Stück am Mittwoch, 25. Januar, ab 20 Uhr im Kurtheater. Der Autor Rainer Erler hat seine Neufassung des Dramas, obwohl in der Silvesterwoche des Jahres 1899 angesiedelt, in eine aktuelle Version verpackt. Die Geschichte wird zum spannenden Kriminalfall.

Zum Inhalt: Eine kleine norwegische Stadt hat es geschafft. Endlich floriert das mit viel Aufwand renovierte Heilbad. Es zieht viel Kurgäste an und führt zu wirtschaftlichem Aufschwung für alle. Da befällt eine seltsame Typhus- und Gastritis-Epidemie den Kurort. Der Badearzt Thomas Stockmann hat die Ursache herausgefunden: Abwässer der Industrie haben die Heilquellen vergiftet.

Konflikt zwischen Wahrheit und Wirtschaft