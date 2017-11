Freudenstadt Breites Spektrum individueller Techniken

Die Ausstellung ist auch noch beim nächsten Kunstsalon am Samstag, 4. November, zu sehen. Der Kunstsalon startet um 19 Uhr im Atelier des Kunsthauses in der Hirschkopfstraße 4 in Freudenstadt mit einem musikalischen Intro von Christof Ruetz, das dem Songpoeten Hannes Wader gewidmet ist – getreu dem Motto des Kunstsalons: Lyrik, Bilder und Musik im entspannten Miteinander und im besonderen Ambiente des Kunstsalons bei Live-Musik am Piano. Der Eintritt ist frei.