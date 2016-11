Freudenstadt Brand: Linienbus steht in Flammen

Es war etwa 15.05, als die zehn Fahrgäste auf der Fahrt stadteinwärts in dem Linienbus Brandgeruch aus dem Motorraum wahrnahmen und den Fahrer informierten.

Er hielt nach Auskunft der Polizei das Fahrzeug auf Höhe des Hotels Palmenwald sofort an und öffnete die Türen, damit die Passagiere aussteigen konnten. Alle konnten den Bus unverletzt verlassen. Doch bereits wenige Minuten nach dem Brandausbruch hatten sich die Flammen über das Heck auf den gesamten Innenraum des Busses ausgebreitet. Beim Eintreffen der Feuerwehr Freudenstadt waren nach deren Auskunft keine Personen mehr in Gefahr, so dass umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen werden konnte.

Mit mehreren Strahlrohren und einem Schaumangriff konnte das Feuer nach gut zehn Minuten gelöscht werden. Trotz dieses schnellen und massiven Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Bus komplett ausbrannte.