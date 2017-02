Freudenstadt Brand in Wittlensweiler endet glimpflich

"Das hätte anders ausgehen können", fasste Florian Möhrle von der Freiwilligen Feuerwehr Freudenstadt zusammen. Er war der Leiter des Einsatzes in der Aacher Straße. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge säumten die Gehwege im eng gebauten Ortskern. Atemschutzträger schleppten angekokeltes Inventar der Küche ins Freie, das von Kollegen auf der Straße abgelöscht wurde.

Zunächst waren die Einsatzkräfte von einem größeren Szenario ausgegangen. "Gemeldet war ein Dachstuhlbrand", so Möhrle. Es handelte sich um ein zweistöckiges Fachwerkhaus. Deshalb rückten die Feuerwehren Wittlensweiler, Freudenstadt und Grüntal mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 50 Kräften an. Auch das Rote Kreuz war mit zehn Helfern vor Ort, samt Rettungswagen, Notarztwagen und Einsatzleitfahrzeug sowie zwei Fahrzeugen des Ortsvereins Freudenstadt. Sie brauchten nicht einzugreifen. Es gab keine Verletzten. Der Mieter der Wohnung war nicht da, als es zu brennen begann.

Laut Möhrle hätte leicht mehr passieren können. "Von innen war Feuerschein zu sehen. Die Scheiben waren schon so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen konnte, einige bereits geborsten durch die Hitze", so der Einsatzleiter. Die Kräfte hatten damit gerechnet, dass der Brand durchzündet und die Wohnung bereits im Flammen steht. Atemschutzträger der Abteilung Wittlensweiler seien sofort in die Wohnung gegangen und hätten mit den Löscharbeiten begonnen.