Freudenstadt Brand geht glimpflich aus

Laut Möhrle hätte leicht mehr passieren können. "Von innen war Feuerschein zu sehen. Die Scheiben waren schon so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen konnte, einige bereits geborsten durch die Hitze", so der Einsatzleiter. Die Kräfte hatten damit gerechnet, dass der Brand durchzündet und die Wohnung bereits im Flammen steht. Atemschutzträger der Abteilung Wittlensweiler seien sofort in die Wohnung gegangen und hätten mit den Löscharbeiten begonnen.

Laut Feuerwehr war der Herd an. Die Hitze steckte möglicherweise Kleidungsstücke in Brand. Auch Geräte in der Küche fingen Feuer.

Wie hoch der Sachschaden ist, konnten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht sagen. Laut Möhrle halte sich der Schaden am Gebäude in Grenzen. Allerdings sei viel Inventar beschädigt, etwa die Küche, das Mobiliar und die Kleidung des Bewohners. Es sei viel verrußt. Die Wohnung müsse wohl renoviert werden. Glück im Unglück: Die Tür musste nicht aufgebrochen werden, ein Nachbar hatte einen Schlüssel zum Haus und öffnete der Feuerwehr. Einem aufmerksamen Anlieger, der die Feuerwehr rief, und der Schnelligkeit der Einsatzkräfte sei es auch zu verdanken, dass der Vorfall verhältnismäßig glimpflich ausging. Um 10.50 Uhr sei Alarm gegeben worden, um 10.54 Uhr das erste Löschfahrzeug vor Ort gewesen.