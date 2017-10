Freudenstadt Brahms-Abend bietet auch Raritäten

Freudenstadt. Das 2007 gegründete Notos Quartett entschied bereits viele internationale Wettbewerbe für sich. Neben Auftritten bei großen Festivals und in renommierten deutschen und europäischen Konzertsälen bereist das Quartett regelmäßig auch exotische Orte wie den südostasiatischen Raum. Dort setzt es sich neben seiner Konzerttätigkeit auch für die Förderung junger Musiker ein und sieht darin einen weiteren wichtigen Aspekt seiner Arbeit. Auch in seiner Heimat Deutschland inspiriert das Ensemble junge Musiker durch sein Education-Programm "Notos Chamber Music Academy".

Das Notos Quartett hat sich auch der Aufgabe verschrieben, neben bekannten Meisterwerken verschollene und vergessene Kompositionen der Gattung Klavierquartett zu erarbeiten und einem breiten Publikum zu präsentieren. Eine dieser Raritäten ist die Bearbeitung der dritten Sinfonie von Johannes Brahms durch den 1956 in Hannover geborenen Komponisten und Arrangeur Andreas Tarkmann. Sie wurde als Auftragsarrangement durch das Notos Quartett Anfang dieses Monats in Heidelberg uraufgeführt. Das Notos Quartett zeigt, welches kammermusikalische Selbstverständnis der Sinfonie zugrunde liegt, und macht sich das Werk in einer Fassung für Klavierquartett zu eigen. So tun sich noch nie gehörte Strukturen auf, die zu einem neuen Höreindruck dieses Meisterwerks führen.

Als Originalkomposition von Johannes Brahms spielt das Notos Quartett das Klavierquartett Nr. 1 g-Moll, opus 25. Es entstand zwischen 1856 und 1861 und wurde 1861 in Hamburg mit Clara Schumann am Klavier uraufgeführt. Eine weitere Aufführung fand ein Jahr später in Wien statt – mit Brahms persönlich am Klavier und Mitgliedern des damals berühmten Hellmesberger Quartetts. Bekannt wurde das Quartett vor allem durch den Schlusssatz mit der Überschrift "Rondo alla Zingarese". Er gilt als eine seiner spieltechnisch schwierigsten Kompositionen. Hier wird einmal mehr Brahms’ Affinität zu ungarischer Musik deutlich, die sich unter anderem in seinen bekannten Ungarischen Tänzen niederschlägt. Die Debüt-CD des Notos Quartetts ist im Februar erschienen.