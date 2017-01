Freudenstadt Blog soll junges Publikum ansprechen

Region. Der Startschuss fiel auf der weltweit größten Urlaubs - und Tourismusmesse CMT in Stuttgart. Unter www.naturparkschwarzwald.blog werden künftig regelmäßig Tourentipps, Videos, aktuelle Termine, spannende Geschichten und Angebote aus dem Naturpark zu finden sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Über den Blog werden zudem weitere Kanäle bedient, darunter das soziale Netzwerk "facebook", der Kurznachrichtendienst Twitter oder das Fotoportal Instagram. "Durch den Ausbau unseres Web-Angebots wollen wir insbesondere junge Erwachsene anspreche", sagte der Naturpark-Vorsitzende Jürgen Bäuerle in einer Pressekonferenz. Neben dem neuen Blog betreibt der Naturpark seine Homepage mit der Adresse www.naturparkschwarzwald.de und einen Online-Shop mit der Adresse www.naturparkschwarzwald.de/shop. "Der Ausbau war nötig, da mobiles Internet und soziale Medien in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden", so Bäuerle weiter.