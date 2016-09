Freudenstadt-Frutenhof. Viel Glück hatten die Besitzer eines Mehrfamilienhauses im Dinkelweg in Frutenhof. Ein 56-jähriger Mann erledigte gestern gegen 12.55 Uhr Isolierarbeiten auf dem Balkon seiner Wohnung im ersten Obergeschoss. Laut Polizei war er gerade mit dem Verschweißen der Bitumenbahnen beschäftigt, als wegen eines Bedienfehlers das Bitumenmaterial Feuer fing. Der Mann reagierte schnell und löschte das Feuer mit Wasser. Dennoch war die Hitzeentwicklung so stark, dass die Aluminiumverwahrung am Balkon abschmolz. Der Sachschaden blieb gering. Die durch die aufgeschreckte Nachbarschaft alarmierte Feuerwehr Freudenstadt, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Männern vor Ort war, überprüfte das Gebäude nach möglichen Hitzenestern. Auch das Rote Kreuz war vorsorglich ausgerückt.