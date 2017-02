Freudenstadt "Birkenhof" soll wieder zum Hotel werden

Freudenstadt - In das seit knapp drei Jahren leer stehende Hotel Birkenhof werden wieder Urlauber einziehen. Nur der Zeitpunkt ist noch offen. Wie Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, hat er bereits seit längerer Zeit Kontakt zum neuen Besitzer. Er komme aus Karlsruhe, sei eigentlich in der Immobilienbranche tätig und besitze mehrere Hotels. In jüngster Zeit habe er drei Hotels gekauft, darunter das Hotel Hotel Birkenhof, das er bei einer Versteigerung in Berlin erworben habe, so der OB.