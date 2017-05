Freudenstadt Biker verprügeln Motorradfahrer mitten in Stadt

Der Vorfall spielte sich am Nachmittag ab, an der Kreuzung der Martin-Luther-Straße und der Murgtalstraße. Die Biker mit Kutten, Zeichen der Zugehörigkeit zu einem Club, hielten an, stiegen von ihren Maschinen ab und droschen auf den 53-Jährigen ein. "Mitten in der Stadt und bei so vielen Passanten, das ist schon ziemlich frech", so Thomas Kalmbach, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Einer der Zeugen war es auch, der die Polizei verständigte. Als weitere Passanten an den Ort der Schlägerei eilten, stiegen die Biker wieder auf ihre Maschinen und gaben Gas.

Der Vorfall hatte eine Vorgeschichte. Wie die Polizei berichtet, überholte der 53-Jährige auf der B 294 den Rocker-Corso. Da es sich um eine größere Motorradgruppe handelte, brauchte er dazu mehreren Vorgänge und scherte dazwischen in den Korso ein. Das gefiel den Bikern wohl nicht. Ein Rocker setzte sich mit seiner Maschine links neben ihn und drohte ihm mit dem Zeigefinger.

Der 53-Jährige überholte einen weiteren Teil der Motorradgruppe und bog dann links auf die L 405 nach Freudenstadt ab. Im Stadtgebiet fuhr plötzlich wieder der Motorradfahrer aus dem Club links neben ihn, dieses Mal jedoch "deutlich aggressiver und raumgreifender als zuvor", so die Polizei. Der 53-Jährige musste ausweichen, um nicht mit dem Rocker oder geparkten Autos am Straßenrand zusammenzustoßen.