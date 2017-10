Freudenstadt Big Band erspielt zweiten Platz

Eine vierköpfige Jury, bestehend aus bekannten Jazzmusikern wie Rainer Tempel, Felix Fromm, Eckhardt Fischer und Klaus Graf, bewertete die teilnehmenden Big Bands. In ihrem 20-minütigen Programm zeigte die Kepler-Big Band unter der Leitung von Christof Ruetz, auf welch hohem Niveau sie spielen kann. Am Ende erreichte sie den zweiten Platz.

Geschlagen geben mussten sich die Kepler-Schüler nur der KONS-Big Band aus Karlsruhe. Das Jazzorchester des badischen "KONServatoriums" hatte die Nase eine Spur vorn. Unter Beifallsstürmen wurde der Erfolg der Kepler-Big Band am Montag im Foyer des Kepler-Gymnasiums mit allen Schülern gefeiert. Die Big Band präsentierte in einem kleinen Pausenkonzert den Schülern einen Auszug aus dem Wettbewerbsprogramm, darunter "Mountain Dance" von Dave Grusin. Voller Stolz und Anerkennung für die Leistung gratulierte Schulleiter Peter Stübler der Kepler-Big Band, die somit die beste Big Band einer allgemeinbildenden Schule in Baden-Württemberg ist.