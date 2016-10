Region. Eineinhalb Jahre nach Projektstart avanciert "Bildung für Alle Nordschwarzwald" (BfAN) zur Erfolgsgeschichte, zumindest in Pforzheim. BfAN eröffnet Einwanderern durch Coaching Perspektiven auf dem deutschen Arbeitsmarkt, teilt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Nordschwarzwald mit. In Pforzheim leitet Gönül Eksi vom dortigen Stadtjugendring das Projekt. Gönül Eksi betreut aktuell rund 70 Menschen mit dem Ziel, sie möglichst passgenau an regionale Unternehmen zu vermitteln. Das Erfolgsrezept der Pforzheimerin mit türkischen Wurzeln heißt Vertrauen. Sie wirbt sogar auf Familienfeiern für BfAN, spricht ihre Klientel direkt und in deren Sprache an – mit Erfolg. BfAN-Projektleiterin Claire Duval von der WFG will das Projekt auch auf die Kreise Calw und Freudenstadt ausdehnen.