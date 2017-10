Freudenstadt Bewegtes Leben zweier Komiker

Sozusagen in göttlichem Auftrag trommeln sie ihre alte Band zusammen, liefern sich spektakuläre Verfolgungsjagden mit Gesetzeshütern, begehren gegen die elitäre Wohlstandsgesellschaft auf und kennen dabei nur ein Ziel: das ultimative Blues-Konzert. In "The Blues Brothers" vereinen sich laut Veranstalter Witz, Charme, unschlagbar coole Typen und eindrucksvolle Filmmusik zu einem actionreichen Musical mit Songs wie "Jailhouse Rock", "Gimme Some Lovin", "Stand By Your Man" und "Everbody Needs Somebody To Love".