Freudenstadt Bewährungsstrafe nach Schlägerei in Kneipe

Beim Public Viewing während der Fußball-Europameisterschaft waren die Männer in einer Freudenstädter Gaststätte in eine Schlägerei verwickelt, bei der der Wirt und ein Gast leichte Verletzungen davontrugen.

Es war der 7. Juli, als sich die beiden Angeklagten mit anderen Fußballfans in einem Freudenstädter Lokal das EM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich ansehen wollten. Einer der beiden jungen Männer hatte jedoch in dem Lokal Hausverbot. Als ihn eine Mitarbeiterin erkannte, verständigte sie ihren Chef. Dieser forderte den Mann auf, unverzüglich das Lokal wieder zu verlassen. Nach anfänglichen verbalen Auseinandersetzungen, versetzte der Angeklagte dem Gastronom laut Anklageschrift des Staatsanwalts eine Kopfnuss, worauf der zweite Angeklagte eingriff, um seinem Kumpel zu helfen.

Während des folgenden Gerangels soll einer der Männer einen Gast von hinten angesprungen haben, so dass dieser zu Boden fiel und sich Schürfwunden am Knie zuzog. Im Lokal entstand ein Tumult und Stühle und Tische wurden umgeworfen. Nach einem weiteren Handgemenge flüchteten die Männer, konnten jedoch kurze Zeit später in der Nähe des Stadtbahnhofs von der mittlerweile hinzugerufenen Polizei festgenommen werden. Bei der Vernehmung auf dem Revier beleidigte einer der Angeklagten zudem zwei Polizeibeamte mit Kraftausdrücken.