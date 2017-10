Freudenstadt Bewährung nach Messer-Angriff an Bushaltestelle

Staatsanwaltschaft und Richter Michael Groß sahen die Anklage nach der Beweisaufnahme bestätigt. An einem Abend im April war es demnach in Alpirsbach an einer Bushaltestelle am Bahnhof zu einer Messerstecherei gekommen. Der Angeklagte soll in angetrunkenem Zustand zwei Männer aus unerklärlichen Gründen mit seinem Jagdmesser bedroht und verletzt haben. Einem der beiden hatte er zuerst das Messer mit der stumpfen Seite an den Hals gedrückt. Schließlich ließ er von ihm ab und griff den anderen an, der sich wehrte und eine Schnittwunde an der Hand davontrug.

Nachdem der Angeklagte mit dem Auto nach Hause gefahren war, holte ihn die Polizei aus dem Bett und befragte ihn. "Ich denke, es war so", antwortete der Angeklagte, als ihn Richter Groß mit den Vorwürfen konfrontierte. Zudem räumte er ein, "ein Problem mit dem Alkohol" zu haben. Ansonsten wisse er nur noch, dass er an jenem Tag gearbeitet habe. Danach könne er sich erst wieder daran erinnern, dass die Polizei vor seiner Tür stand. Reumütig entschuldigte er sich beim Gericht und bei den Geschädigten und gab an, eine Alkohol-Entzugstherapie machen zu wollen. Der Antrag für einen stationären Therapie-Aufenthalt sei schon gestellt.

Zehn bis zwölf Bier am Tattag getrunken