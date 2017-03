Freudenstadt Betriebe rechnen nach "Bombenjahr" mit stabiler Lage

Siegfried Dreger, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, präsentierte den neugewählten Vorstand, der zuvor in nichtöffentlicher Versammlung bestimmt worden war. Die Wahlergebnisse seien einstimmig ausgefallen. Dreger betonte, dass sämtliche Innungen im Landkreis gut besetzt sind und mit mehr als 200 Ehrenamtlichen alle Ämter, wie Obermeister und Prüfungsausschuss-Mitgliedern, abgedeckt werden können. Aufgrund zurückgehender Betriebs- und Ausbildungszahlen plädierte er dafür, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern und die duale Ausbildung samt Handwerk in den Vordergrund zu rücken.

Der Bürgermeister von Pfalzgrafenweiler, Dieter Bischoff, sagte, aufgrund der infrastrukturellen Entwicklung seien in seiner Gemeinde gute und qualifizierte Arbeitsplätze vorhanden. Neue Wohngebiete würden in den Ortsteilen Herzogsweiler und Bösingen erschlossen. Die Gemeinde investiere in ihre Werkrealschule und führe damit junge Menschen an den Beruf heran. Für die Handwerksbetriebe sei es eine Herausforderung, Nachwuchs zu gewinnen und ausgeschriebene Stellen zu besetzen. Die Anforderungen dürften seiner Ansicht nach deshalb "nicht zu hoch angesiedelt sein".

Der wiedergewählte Vorsitzende Wälde präsentierte die neue deutschlandweite Werbekampagne für die Ausbildung im Handwerk, wofür in den nächsten fünf Jahren jährlich zehn Millionen Euro investiert werden. Unter "#einfachmachen" würden junge Menschen zum Ausprobieren der verschiedenen Handwerksberufe animiert. Zur PR-Aktion gehören ferner ein Internetauftritte, 3400 Plakate und Werbefolien auf Bussen. "Handwerk hat nicht nur goldenen Boden, der ist sogar aus Platin", so Wälde. 2016 sei "ein Bombenjahr" für das Handwerk gewesen. Es solle deshalb weiterhin am Image gearbeitet werden. "Wir brauchen Handwerker, die gut ausgebildet sind, vor allem auch im Hinblick auf anstehende Betriebsübernahmen in den nächsten Jahren", so Wälde. Nicht unterschätzt werden dürfen aus seiner Sicht auch die Firmenpräsentationen mit aktuellen Internetseiten und in sozialen Netzwerken, wie Facebook.