Freudenstadt Besucher vonneuen Rutschen begeistert

Freudenstadt. Betriebsleiter Tobias Degout und Marketingleiter Christian Schebetka ziehen ein rundum positives Fazit des Eröffnungswochenendes im Panorama-Bad. Bei der 68 Meter langen Turborutsche gefiel den Besuchern neben der Geschwindigkeit besonders auch die Zeitmessung, die bei jeder Rutschpartie am Ende angezeigt wurde. Die "Black Hole" (110 Meter) begeisterte die Badegäste nicht zuletzt mit ihren Lichteffekten. In und vor dem Bad gab es auch ein buntes Programm. Ob Kinderschminken, Basecap-Bemalung, Free Fall Jump, Bungee Run, Ski-Alpin-Rutsche, Titanic-Riesenrutsche oder Schnuppertauchen mit dem Tauchsportclub Delphin – alle Aktionen kamen gut an. Bei den Technikführungen mit Manfred Thurnbauer und Manfred Flaig überraschten die Besucher vor allem die Dimensionen im "Untergrund" des Panorama-Bads. Die TSV- Schwimmabteilung und die Freudenstädter Ortsgruppe der DLRG bewirteten im Außenbereich und Foyer des Bads. Im Inneren gab es für die Kinder Gratis-Eis von Gastropächter Oliver Widmann und seinem Team.