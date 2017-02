Freudenstadt Berufsschüler packen Gelegenheit beim Schopf

Hierzu hatte Oberstufenberater Stephan Reinhardt ein breites Spektrum an Referenten aus Wirtschaft, Verwaltung und den Hochschulen eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. In Vorträgen und interaktiven Veranstaltungen konnten sich die Schüler der Jahrgangsstufe I sowie des Berufskollegs I direkt bei über 15 Ausbildungs- sowie Studiengangleitern informieren. Ihr Ausbildungsangebot stellten unter anderem die fischerwerke Tumlingen, die Kreissparkasse Freudenstadt und die AOK Nordschwarzwald vor. Die Referentin des Hotels Bareiss Mitteltal informierte über Berufe in der Gastronomie und Hotellerie.

Das Polizeipräsidium Tuttlingen sowie Vertreter der Bundeswehr wiesen auf die Einstellungschancen hin, die in beiden Fällen derzeit sehr gut seien. Nachgefragt waren auch die Vorträge zum Berufsfeld der Steuerberatung sowie der Sozialpädagogik, vorgestellt durch die BruderhausDiakonie Loßburg-Rodt.

900 Einzelteilnahmen