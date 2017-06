Freudenstadt Beratung am Telefon

Die Kontinenz-Gesellschaft initiiert die Aktionswoche in Deutschland, denn mit geschätzt mehr als neun Millionen Patienten zählt Inkontinenz schon längst zu den Volkskrankheiten, nur reden möchten die Betroffenen darüber am liebsten gar nicht – nicht mal mit ihrem Arzt.

Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Krankenhauses Freudenstadt unter der Leitung von Chefarzt Jürgen Schulze-Tollert beteiligt sich mit einer Telefonhotline am 22. Juni von 9.30 bis 14.30 Uhr an der Aufklärungswoche. An den eigens für diesen Tag eingerichteten Telefonnummern stehen den Patientinnen Oberarzt Andreas Kuznik und Ärztin Stephanie Tholl Rede und Antwort.

Kontakt: 07441/54 64 45 oder 07441/54 64 46