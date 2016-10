Freudenstadt Bekannte Gesichter zum Abschluss

Freudenstadt. Es ist inzwischen gute Tradition, dass das Mandelring Quartett die Konzertreihe im Rudert Festival abschließt. Die Geschwister Nanette, Sebastian und Bernhard sowie Andreas Willwohl genießen einen hervorragenden Ruf. Der Gewinn großer Wettbewerbe wie beispielsweise den der ARD in München öffnete dem Quartett den Zugang zu den berühmten Konzertsälen der Welt. Zahlreiche CD-Aufnahmen, die mehrfach preisgekrönt wurden, bezeugen die Qualität und das breite Repertoire des Quartetts.

Zum Abschluss erklingen Werke von Schubert, Goldschmidt und Brahms

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr Werke von Franz Schubert, Berthold Goldschmidt und Johannes Brahms. Im Jahr 1815 komponierte Schubert das Quartett g-Moll. Er war damals 18 Jahre alt. Das öffentliche Leben war durch den Wiener Kongress geprägt, bei dem auf lange Zeit die Landkarte Europas festgelegt wurde. Hauptsächlich geführt wurde der Kongress von Fürst Metternich, der einen umfangreichen Überwachungsapparat aufbaute. In dieser Atmosphäre zog sich das Bürgertum in seine private Umgebung zurück. So verwundert es nicht, dass Schubert sein Quartett im Familienkreis uraufführte. Erstmals öffentlich wurde es erst knapp 50 Jahre später gespielt. Mit der Tonart g-Moll lehnt er sich bewusst an die von ihm sehr geschätzte Sinfonie KV 550 von Mozart an, deren Charakter vor allem im 1. Satz durchscheint.