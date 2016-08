Freudenstadt Beide Seiten profitieren voneinander

Freudenstadt. "Es ist sehr eindrücklich, was wir hier sehen", waren sich Kreisforstmeister Res Guggisberg und Kurt Gujer, Leiter Energieholz-Zentrum, einig. Beide gehören zur Schweizer Delegation, die aus der Gegend um Freudenstadts Partnerstadt Männedorf kommt, und sich aktuell drei Tage lang im Kreis Freudenstadt aufhält. Insgesamt sind 15 Personen mit dabei.

"Es ist kein offizieller Besuch", merkte Simon Stahl, Leiter des Kreisforstamts Freudenstadt an. "Die Gruppe informiert sich über den Umgang mit Waldkatastrophen und Plenterwäldern." Stahl berichtete, dass er die Schweizer Delegation bereits in den Stadtwald Dornstetten sowie in den Staatswald Kälberbronn geführt habe. In Dornstetten werde deutlich, so Stahl, was in 30 Jahren mit kontinuierlicher Pflege aus einem Wald entstehen könne. In Freudenstadt gehe die Tour dann weiter.

Bereits vor 100 Jahren habe sich die Stadt Freudenstadt dazu entschieden, den Wald in einen Dauerwald überzuführen, weiß der Kreisforstamtsleiter. "Das war damals ganz schön modern", bestätigt Stahl. Anschaulich ließe sich hier beantworten: "Wie sieht ein Wald aus, nachdem er 100 Jahre lang so bewirtschaftet wurde." Der Gedanke vom Dauerwald setze sich auch langsam in ihrer Heimat durch, berichteten die Schweizer. "Plenterwälder bieten Nutz, Schutz und Erholung auf einer Fläche", so Stahl. Unter einem Plenterwald ist ein bewirtschafteter Forst aus einheimischen Baumarten zu verstehen.