Film auf dem Lehrplan: Die landesweit stattfindende Schul-Kinowoche im Kreis Freudenstadt wurdevom Ersten Landesbeamten Reinhard Geiser im "Subiaco" in Freudenstadt eröffnet. Mit dabei waren auch Gerhard Braun vom Subiaco-Team, die Leiterin des Kreismedienzentrums, Ulrike Schweizer, und 26 Schüler aus drei Schulen, die sich zusammen mit ihren Lehrerinnen den Film "Tschick" anschauten. Insgesamt 15 Filme werden im Rahmen der Schulkinowoche bis zum 24. März in Freudenstadt angeboten. Rund 850 Schüler sind dazu angemeldet. Im kleineren Ableger des "Subiacos" in Alpirsbach werden im Laufe der Aktionswoche 330 Schüler erwartet, teilt das Landratsamt mit. Das Bild zeigt das Publikum bei der Eröffnungsvorführung mit (in der Mitte, von links) dem Erstem Landesbeamten Reinhard Geiser, Ulrike Schweizer vom Kreismedienzentrum und Gerhard Braun vom Subiaco-Team. Foto: Eisele