Freudenstadt Beethoven für guten Zweck

Kreis Freudenstadt. "Die derzeitige Lage lässt sich nur gemeinsam lösen", sagt Dorothee Buchholz-Schmalz. Die Fachärztin für Psychotherapie aus Dornstetten ist derzeit die Präsidentin des SI-Clubs Freudenstadt/Schwarzwald. Deshalb habe das Frauen-Netzwerk im Kreis Freudenstadt mit aktuell 24 Mitgliedern beschlossen, diesmal das Projekt der Deutschland-Union von SI zu unterstützen.

Seit zehn Jahren gibt es den Ableger in Freudenstadt, er feiert also ein kleines Jubiläum. Genausolange veranstaltet er die Benefizkonzert-Reihe. Bislang floss der Erlös in Partnerprojekte in Indien. Aufgrund der Not vor den Grenzen Europas disponiert der Club nun um – wie übrigens viele der deutschen SI-Clubs. "Einer alleine richtet da wenig aus. Deshalb halten auch wir die konzertierte Aktion für sinnvoll", so Buchholz-Schmalz.

Mit dem Geld unterstützt werden sollen Schulprojekte für syrische Flüchtlingskinder in der türkischen Provinz Mardin, nahe der syrischen Grenze. Ohne Schulbildung hätten sie keine Zukunftsperspektive. Partner vor Ort sei die deutsche Welthungerhilfe.