Freudenstadt Bedarf für Hilfe ist da

Alles wird gebraucht

Ebenso neu war laut Pastoralreferent Michael Paulus, dass ganz gezielt nach gut erhaltenen und nachgefragten Waren gesucht wurde. So war das Angebot übersichtlich und auch von großer Qualität. Aber auch für die weitere Verwendung der übrig gebliebenen Dinge war gesorgt. Um diese in Empfang zu nehmen, standen nach dem Ende der Börse Mitarbeiter der Erlacher Höhe bereit, wie auch diejenigen ehrenamtlichen Helfer, die für Nachschub im Eine-Hand-Laden in der Musbacher Straße sorgen. So war garantiert, dass am Ende alles wieder einen neuen Besitzer findet.