Freudenstadt Bedarf an Beratung von Mietern ist groß

Kreis Freudenstadt. Die Mitglieder des Mieterbunds trafen sich zur Hauptversammlung im Hotel Schwanen in Freudenstadt. Der Vorsitzende Klaus-Peter Dörfling erinnerte in seinem Geschäftsbericht an die Podiumsdiskussion im Februar dieses Jahres in Waldachtal, in der der Mieterbund zusammen mit dem Eigentümerverband "Haus und Grund" den Kandidaten für die Landtagswahl auf den Zahn gefühlt und ihre Standpunkte klargemacht hatten. Der Vorstand des Vereins habe sich an zwei Arbeitsgemeinschaften der Stadt Freudenstadt beteiligt und sei bei der Erstellung des Mietspiegels mit dabei gewesen. Der Mieterbund werde weiterhin dringend gebraucht, so Dörf­ling.

Als Kassiererin des Mieterbunds informierte Heiderose Schaufler sowohl über den finanziellen Stand wie auch über die Zahl der Mitglieder und die Beratungsthemen. Zum Ende vergangenen Jahres waren 1030 Personen dem Mieterbund des Landkreises angeschlossen. Bei den Beratungsterminen sei ein steigender Zuspruch zu verzeichnen, so Schaufler. 2015 hätten insgesamt 953 Mieter Hilfe bei Erstberatungsgesprächen und Folgeberatungen in Anspruch genommen. Dabei seien es vor allen Dingen die Nebenkosten gewesen, die zu Gesprächsbedarf mit den Juristen geführt hätten, erläuterte sie. Auch Wohnungsmängel, Kündigung, die Höhe der Kaution und die Beendigung des Mietverhältnisses waren Themen, die bei den Beratungsgesprächen anstanden.

Heiderose Schaufler sprach auch das Thema Haugenstein in Horb an. Es kämen dazu viele Anfragen an den Mieterbund, sagte sie. Der Verein, der seine Einnahmen lediglich aus den Mitgliedsbeiträgen beziehe, habe das vergangene Jahr mit einem Kassenbestand von 22 500 Euro abgeschlossen informierte die Kassiererin. Eine einwandfreie Führung der Kasse und des Wirtschaftsplans bescheinigte Revisor Sven Jabczynski.