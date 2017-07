Freudenstadt Beachvolleyball-Turnier kann kommen

Die Firma aus der Pfalz bringt die beiden Tribünen mit je 110 Sitzplätzen, das Gerüst für den Moderatorenturm und die Einfassung für die beiden Courts. "Der große Sandkasten", sagt Wiehler trocken. Die Einfassung hält den feinkörnigen Belag beisammen. Damit’s unten nicht wegrieselt, werden alle Einlaufschächte zugeklebt.

Rund 30 Helfer haben sich für den Aufbau Zeit genommen, die meisten von der Volleyballabteilung des TSV, aber auch vom Hauptverein und von der Erlacher Höhe sind Leute da. Die letzten Händlerfahrzeuge haben den Platz mittlerweile geräumt, die Kehrmaschine der Stadt fährt hin und her. Vor dem Schickhardt-Bau stehen schon die Sattelschlepper in einer Schlange bereit, ihre Fracht abzukippen: 250 Tonnen feinster Quarzsand aus dem Badischen, zehn Züge voll. Geübt rangieren die Fahrer ihre Auflieger rückwärts zwei Mal um die Ecke, rumms, dann türmt sich vor dem Stadthaus ein gewaltiger Berg Sand auf.

Ein Radlader steht bereit, die Courts mit den Maßen 20 mal 11,50 Meter zu füllen, 50 Zentimeter tief sind die Kästen. So hält sich die Schipperei von Hand in Grenzen. Derweil sortieren andere schon mal die Bandenwerbung. Übrigens: Nach dem Turnier bleibt der Sand hier, ein Teil wird auf dem Tennisplatz verbaut, der Rest geht nach Glatten. Sieben Stunden sind in etwa angesetzt, sagt Wiehler, dann sollen die Plätze spielbereit sein. Hinten kippt der nächste Zug ab. "Ist doch prima Sportwetter", sagt ein Helfer, "wenigstens wird es nicht so warm."