Freudenstadt Beach-Volleyball-Turnier auch 2017 geplant

Anmeldezeit beginnt

Den sportlichen Höhepunkt bildet dann am Wochenende wieder das A-Top-Turnier, bei dem Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im Beach-Volleyball gesammelt werden können. Dazu erwartet der TSV wieder Bundesliga-Spieler, aber auch ambitionierte Amateure in der Stadt. "Es wird querbeet hochklassig", so Wiehler, "das ist die höchste Turnierklasse in Baden-Württemberg."

TSV braucht Sponsoren

Der Eintritt ist frei, der TSV hofft auf gutes Wetter und auf eine stattliche Zuschauerkulisse. 2600 Euro Preisgeld sind ausgesetzt. Wiehler sagt, der Aufwand sei enorm. 70 bis 80 Helfer müsse der TSV aufbieten, dazu kämen Kosten, die Wiehler auf eine "Summe im deutlich fünfstelligen Bereich" schätzt. Zu bezahlen sind beispielsweise die Miete für die Tribünen für die Zuschauer und der Sicherheitsdienst, der die Anlage nachts vor Randalierern schützen soll.

Einige Partner gibt es schon. Hauptsponsor ist die Kreissparkasse. Die Stadt und die Stadtwerke unterstützen das Turnier, etwa durch Hilfe beim Aufbau. Außerdem karren sie den Sand für die Spielfelder an. "Ein Drittel der Sponsoren, die wir bräuchten, haben wir bislang zusammen", sagt der pensionierte Lehrer. Weitere Geldgeber würden benötigt.

Darüber hinaus ist der TSV auf der Suche nach einer neuen Kraft, die ein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) beim Verein absolviert. Vier Jahre gibt es diese Stelle im Verein schon. Zwei Drittel der Zeit sind die FSJ-ler an den Grundschulen tätig, helfen mit beim Sportunterricht, organisieren Pausenspiele und geben im Zuge der Ganztagsschule nachmittags Kurse. Die restlichen Wochenstunden ist die FSJ-Kraft im Verein eingebunden, in der Verwaltung oder in den Abteilungen.

FSJ-Stelle wird frei

Neben einer finanziellen Entschädigung erhalten FSJ-ler beim TSV auch eine fünfwöchige Fortbildung, in der sie einen offiziellen Übungsleisterschein beim Württembergischen Landessportbund erwerben können.

Info: E-Mail an info@freudenstadtsport.de oder kurt.wiehler@t-online.de