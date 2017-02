Freudenstadt Baustellen-Marketing für Einzelhändler

Wenn es im April mit dem Bau des Kreisverkehrs am Promenadeplatz und der Umgestaltung der Loßburger Straße los geht, müssen die dort ansässigen Einzelhändler mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Damit diese nicht die Existenz gefährden, sollen mit dem Baustellenmarketing Anreize geschaffen werden, damit die Kunden trotzdem in die Geschäfte kommen.

Wichtig ist für Jana Bonig die Zusammenarbeit aller Akteure wie Stadt, Einzelhändler und Baufirmen mit dem Ziel: "Wir freuen uns auf die Baustelle". Es sei ein Erfolg, dass der Kreisverkehr am Promenadeplatz gebaut und die Loßburger Straße saniert werden. "Das führt zu mehr Lebensqualität", sagt Jana Bonig. Aus diesem Grund habe man in der ersten Sitzung des Arbeitskreises Baustellenmarketing Ziele gesetzt und Ideen gesammelt, die in der nächsten Sitzung am kommenden Montag konkretisiert werden sollen.

Zahlreiche Anregungen wurden bereits gesammelt, wie zum Beispiel spezielle Baustellentickets für die Tiefgaragen, Ausweichparkplätze für Dauerparker oder die Information über Umleitungen und Wege zu den Parkhäusern über das Internet, durch Flyer und weitere Kanäle.