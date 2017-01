Freudenstadt Bauhof-Mitarbeiter mit Pistole bedroht

Es war am 17. August im vergangenen Jahr, als der Angeklagte in Freudenstadt kurz vor Mittag aus dem Schlaf erwachte und sich in seiner Ruhe gestört fühlte. Der Grund dafür war, dass ein städtischer Bauhofmitarbeiter zusammen mit einer Ferienaushilfe mit Hilfe von Motorsensen die städtische Grünfläche in der Nähe der Wohnung des jungen Mannes pflegte.

Der durch den Lärm der Motorsensen um den Schlaf gebrachte Mann war daraufhin derart verärgert, dass er mit einer Schreckschusspistole bewaffnet den städtischen Mitarbeiter stellte und ihn aufforderte, den Lärm und die Mäharbeiten einzustellen. Nach verbalen Auseinandersetzungen zog der Mann die Schreckschusspistole der Marke Walther P 22, entriegelte diese und richtete sie auf den Bauhofmitarbeiter, der daraufhin mit der Praktikantin flüchtete. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet. Als diese den Mann am nächsten Tag in seiner Wohnung besuchte, kam ihr beim Öffnen der Wohnungstür ein süßlicher Geruch entgegen, der für die Polizisten ein Hinweis auf Betäubungsmittel war. Bei der Wohnungskontrolle fanden sie 0,7 Gramm Marihuana in einem Beutel. Richterin Jennifer Dallas-Buob befragte den Angeklagten, der die Vorwürfe auch teilweise bestätigte. Er habe den städtischen Bediensteten lediglich freundlich auffordern wollen, mit dem Mähen aufzuhören, betonte er. Als ihm dieser seinen Wunsch jedoch verweigerte, habe er "reflexartig in seine Hosentasche gegriffen und die Pistole gezogen", erzählte er. Zudem habe er sich von dem aggressiven Blick des Bauhofmitarbeiters und dessen ausgeschalteter Motorsense bedroht gefühlt. Die Richterin erklärte dem Angeklagten, der arbeitslos ist, dass es kurz vor Mittag gewesen sei, als der Rasen gemäht wurde und nicht mitten in der Nacht. Dies sei normal. Die Frage der Richterin, ob der Angeklagte am Tattag "etwas genommen" habe, verneinte er. Den Besitz des Marihuanas "für den Eigengebrauch" gab er zu.

Sowohl der städtische Bauhofmitarbeiter als auch die Praktikantin bestätigten die Vorwürfe. Auch zwei Polizeibeamte sagten aus. Die Waffe sei nicht beim Angeklagten, sondern in der Wohnung von dessen Mutter gefunden worden, berichtete einer von ihnen. Der zweite Beamte informierte darüber, dass für die Schreckschusspistole ein "kleiner Waffenschein" erforderlich ist. Zudem sei die Waffe nicht registriert gewesen. Vor dem Plädoyer des Staatsanwalts durchleuchtete die Richterin die finanziellen Verhältnisse des Angeklagten. Er lebe derzeit noch von einer Erbschaft von seiner Großmutter in einer Eigentumswohnung seiner Mutter. Eintragungen im Bundeszentralregister lägen keine vor. Dies kam dem Angeklagten auch bei der Strafzumessung zugute, ebenso sein Teilgeständnis.