Freudenstadt Baubeginn am Kreisverkehr bereits im nächsten Jahr

Freudenstadt - Der Kreisverkehr am Promenadeplatz wird früher gebaut als gedacht. Bereits in den Jahren 2017/18 soll er realisiert werden. Dazu muss die Stadt mit rund 750 000 Euro eine Menge Geld locker machen und im kommenden Haushalt an anderen Stellen sparen. Baubeginn soll spätestens im April nächsten Jahres sein.