Freudenstadt Baubeginn am Kreisverkehr bereits im nächsten Jahr

Freudenstadt. Der Kreisverkehr am Promenadeplatz wird früher gebaut als gedacht. Bereits in den Jahren 2017/18 soll er realisiert werden. Dazu muss die Stadt mit rund 750 000 Euro eine Menge Geld locker machen und im kommenden Haushalt an anderen Stellen sparen. Baubeginn soll spätestens im April nächsten Jahres sein.

Der Leiter des Amts für Stadtentwicklung, Rudolf Müller, erläuterte im Gemeinderat, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe beabsichtige, die Fahrbahnbeläge der Bundesstraße 28 und Landesstraße 460 (Lauterbadstraße) zu erneuern. In diesem Zusammenhang könne auch der Kreisverkehr realisiert werden, so Müller.

Bei Gesamtkosten von rund 1,5 Millionen Euro übernehmen der Bund 39,7 und das Land 15,3 Prozent der Kosten. 44,9 Prozent muss die Stadt stemmen. Das wären laut Müller rund 750 000 Euro. 70 000 seien noch für Planungsleistungen vorhanden, sodass im Haushalt 2017 rund 680 000 Euro benötigt werden. Etwa 250 000 Euro könnten bei der Deckenunterhaltung der Stadt eventuell gekürzt werden, kündigte Müller an. Unter Umständen könne die Stadt auch noch für das dortige Sanierungsgebiet Zuschüsse für Maßnahmen vom Straßenrand bis zu den Gebäudekanten erhalten.