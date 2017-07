Freudenstadt Bands und Fans wie eine Familie

Seewald-Besenfeld. Mit acht Bands wurde den inzwischen eingefleischten Festivalbesuchern und vielen neuen Gesichtern einiges geboten. Der neue Besucherrekord sorgte für eine hervorragende Stimmung auf dem Sportplatz in Besenfeld.

Das Camping-Gelände war bereits am Donnerstag mit mehr als 100 Festival-Campern sehr gut gefüllt. Auch ein Wikinger-Lager sorgte in diesem Jahr für Festivalstimmung. Ebenso trugen das schon legendäre Camperfrühstück am frühen Morgen, eine Poolparty und ein Flunkyball-Turnier mit acht Mannschaften zur passenden Atmosphäre bei.

Am Freitagabend waren die "Prollguns" für den Auftakt vorgesehen, jedoch hatte die Band krankheitsbedingt kurzfristig absagen müssen. Stattdessen sprangen "Hunt the Hunter" ein, danach spielte "The Prophecy 23". Die festivaleigene Partyband "Alle-Hackbar" brachte im Anschluss die Menge zum Beben. Der berüchtigte "Harry’s Full Metal Party-Song" wurde zur Einstimmung vom Publikum gegrölt.