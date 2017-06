Freudenstadt Ballermann-Star Lorenz Büffel im vollen Turmbräu

Erst um kurz vor Mitternacht war es dann soweit: Mit den Worten "Hebt alle die Hände, keiner weiß warum" trat Büffel auf die Bühne. Eine Aufforderung, die das Publikum gern erfüllte. Anfängliche technische Probleme überspielte der Schlagerstar mit seiner ansteckenden guten Laune. Während die Hintergrundmusik auf sich warten lies, stimmte Büffel mit dem begeisterten Publikum schon mal "Dicke Titten Kartoffelsalat" "Weine nicht wenn der Regen fällt" und seinen Sommerhit "Johnny Däpp" an, den er im Laufe des Abends noch einige Male singen musste.

Publikum gehorcht aufs Wort

Überzeugt hat der Schlagerstar allerdings nicht nur mit seinem Gesang. Auch seine Fähigkeiten als Entertainer kamen wiederholt zum Vorschein. So brachte er das gesamte Publikum mit der Aufforderung "Hinsetzen, hinsetzen, wir springen jetzt!" dazu, bei seinem Auftritt keine andere Wahl zu haben als mitzumachen. Außerdem spielte er mitten in seinem Auftritt "Amor" und holte zwei Single-Frauen, sowie zwei Single-Männer auf die Bühne, die anschließend eng umschlungen miteinander tanzen mussten. Ob Lorenz Büffel bald eine Karriere als Partnervermittler starten möchte, blieb aber offen.

Das Publikum wurde permanent in die Show mit einbezogen. Es wurde gemeinsam gesungen, gesprungen und – natürlich – Bier getrunken. Denn das darf bei Büffel weder in Mallorca, noch im "Turmbräu" fehlen. Am Ende performte er seinen neusten Hit "Abriss-Charlie (Gib dir)", wobei das Publikum der Textzeile "Ich will jetzt durchdrehen" absolut gerecht wurde. Nach drei Zugaben, einer weiteren Bierdusche und hundert weiteren Sprüngen zu "Johnny Däpp" verabschiedete sich der Mallorca-Star letztendlich von der jubelnden Menge: "Ich sag Dankeschön. Es war der Wahnsinn!" Und mit den Worten "Die Hände nach oben, keiner weiß warum" verließ er das Lokal in dem selben Meer aus Händen, von dem er auch begrüßt worden war.