Freudenstadt/Baiersbronn Investor will Familien-Hotel übernehmen

Ein Gutachter hatte einen Verkehrswert für das Anwesen einschließlich Inventar von 730.000 Euro ermittelt. Dazu zählen das Hotel mit Gästezimmern, Restaurant und Terrasse, ein dazugehöriges Tagungshaus sowie ein Waldstück und landwirtschaftliche Flächen. Das Angebot liegt etwa bei einem Drittel der Summe. Ein Super-Schnäppchen wäre es dennoch nicht, sollte die Immo-Plexx zum Zuge kommen.

Das Anwesen ist mit Rechten belastet, wobei die durchlaufenden Wasserleitungen sowie ein altes Geh- und Fahrrecht auf einem Grundstücksteil wohl die kleinsten Sorgen sind. Rund 217.000 Euro müsste der neue Eigentümer an die Hauptgläubiger überweisen. Dazu kommen die üblichen Gerichts- und Notarkosten, insgesamt eine fünfstellige Summe.

Haus ist laut Gutachten "renovierungsbedürftig"

Der Betrag sagt nichts über die tatsächliche Verschuldung der Eigentümer aus. Deren Verbindlichkeiten dürften laut den eingetragenen Hypotheken höher sein. Ein neuer Eigentümer des Hotels, das im Augenblick unter juristischer Zwangsverwaltung geführt wird, müsste wohl auch bauen. Das Haus ist laut Gutachter "renovierungsbedürftig", was auch Gäste in Hotelbewertungen im Internet so sehen. Die Lage wird als phantastisch bezeichnet und die Gastfreundlichkeit von vielen Gästen gelobt. Aber die Zimmer seien in die Jahre gekommen; einige mochten den 70er-Jahre-Charme offenbar, andere beklagten den Zustand.

Der Betrieb fährt offenbar schon länger in der Verlustzone. Zu den Hauptgläubigern, die die Zwangsversteigerung betreiben, gehören außer der Bank das Finanzamt und die Gemeinde Baiersbronn.

Aber auch andere Partner fordern noch Geld, darunter ein Pfandhaus aus Nordrhein-Westfalen. Dessen Inhaber war vor Ort und beantragte, den Zuschlag an die Immo-Plexx nicht zu erteilen; er fürchtet offenbar, in diesem Fall leer auszugehen. Den Beschluss über den Zuschlag an die Firma Immo-Plexx will das Gericht demnächst verkünden. Im Falle einer Zustimmung gäbe es für einen Investor noch weitere Unwägbarkeiten. Der Seniorchef des Hauses ficht das Verfahren ebenfalls an, sein Fall liegt derzeit zur Entscheidung beim Landgericht Rottweil.

Wann ein neuer Betreiber starten könnte, ist ebenfalls nicht klar. Laut Zwangsverwalter – der Freudenstädter Anwalt Eberhard Müll – könne der Eigentümerfamilie der Pachtvertrag zwar "von heute auf morgen gekündigt" werden. Rechtspfleger Kern deutete aber an, das sich das erfahrungsgemäß etwas hinziehen könne. Was die Immo-Plexx mit dem Hotel vorhätte, wollten deren Sprecher noch nicht sagen. Eine Antwort gebe sie erst nach einem Zuschlag, so deren Sprecher.