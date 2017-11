Freudenstadt/Baiersbronn Zwangsversteigerung: Familien-Hotel: Zuschlag für Immo-Plexx

Die Entscheidung gab Diplom-Rechtspfleger Kern am Freitagvormittag bekannt. Zum Verkündungstermin war diesmal nur ein Vertreter der Kreissparkasse Freudenstadt gekommen, eine der Hauptgläubigerinnen, die die Zwangsversteigerung betrieben hatten.

Ob das Verfahren damit beendet ist, muss sich zeigen. Innerhalb einer Frist von zwei Wochen können die Verfahrensbeteiligten noch Beschwerde beim Landgericht Rottweil einreichen. Gegen den Zuschlag hatte es Einwände gegeben. So hatte der Vertreter eines Pfandhauses aus Nordrhein-Westfalen bereits beim Versteigerungstermin am Mittwoch interveniert. Er ist offenbar in Sorgen, durch die aktuelle Berechnung des Mindestgebots auf seinen offenen Forderungen sitzen zu bleiben.

Auch die Inhaberfamilie kämpft offenbar bis zuletzt um den Betrieb, hat am Donnerstag noch einen Antrag eingereicht mit der Begründung, es habe einen Verfahrensfehler gegeben. Doch es nutzte zunächst nichts. "Das konnte den Zuschlag nicht verhindern", sagte Kern.