Freudenstadt Bäderbetrieb in Zukunft nur mit einem Geschäftsführer

Der Bäderbetrieb der Stadtwerke umfasst das Panorama-Bad, das Hallenbad Wittlensweiler, das Waldschwimmbad Kniebis und die Tiefgarage am oberen Marktplatz. Auch das neue Freibad am Panorama-Bad, für das im Frühjahr der Spatenstich geplant ist und das im Sommer 2018 in Betrieb gehen soll, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Bäderbetriebs, der ein Stammkapital von rund 5,8 Millionen Euro hat.

In der Betriebssatzung und in der Geschäftsordnung wurden zahlreiche Passagen geändert und an die neuen Strukturen angepasst. Dazu gehört auch die Änderung der Anteile an der Stadtwerke GmbH & Co. KG, die der Bäderbetrieb für die Stadt Freudenstadt hält. Statt 74,9 Prozent sind es nur noch 65 Prozent. Grund dafür sei der Einstieg der Firmen Thüga und Badenova nach dem Ausstieg von EnBW bei den Stadtwerken, der schon längere Zeit zurückliege, erläutert Christian Schebetka.