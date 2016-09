Freudenstadt Bachläufe kreuzen sich auf gleicher Höhe

Seitenwände bis über einen Meter hoch

Solche Naturphänomene können entstehen, wenn kalkhaltiges Quellwasser langsam und flach über Moose abfließt. Das Moos bewirkt im Kalk einen chemischen Prozess. Der so veränderte Kalk lagert sich ab und bildet entlang des Rinnsals eine Rinne, die stetig wächst.

In Dießen vermutet man, dass das Talwegbächle einst von Menschen in eine Rinne gefasst wurde und dass deren Seitenwände durch die Kalkablagerungen seitdem wachsen. Inzwischen ist die Rinne zwischen 40 Zentimeter und 1,10 Meter hoch. In ihrer Umgebung gibt es rund 40 verschiedene Blütenpflanzen, etwa 20 Grasarten sowie Moose und Schachtelhalme. Auch zahlreiche Tiere wie Libellen, Schnecken, Spinnen, Käfer, Krebse und Fische fühlen sich dort wohl. Solche Tuffrinnen sind nicht so selten. Vor allem im kalkhaltigen Gestein der Schwäbischen Alb findet man sie öfter.

Dass sich aber gleich zwei Rinnen auf gleichem Niveau kreuzen, dürfte äußerst selten sein, vermutet Elmar Haug.