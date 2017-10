Freudenstadt. Eine Autorenlesung mit Natalie Matt findet am Freitag, 3. November, ab 19.30 Uhr in der Arkadenbuchhandlung in Freudenstadt statt. Die junge Autorin liest aus ihren beiden Finalbänden "Kings & Fools". Außerdem erzählt sie von ihrer Arbeit und ihrem Beruf. Das Publikum kann auch Fragen stellen und sich Bücher signieren lassen. Natalie Matt ist 24 Jahre alt, stammt aus Freudenstadt und wohnt in Hamburg. Das Schreiben ist ihr Hauptberuf. Nächste Buchprojekte stehen bereits in den Startlöchern. Ihren Bachelor in Literatur hat sie mittlerweile abgeschlossen. Nebenbei arbeitet Natalie Matt beim NDR-Fernsehen (Nachrichten NDR aktuell). Im vergangenen Frühjahr hatte sie zusammen mit Silas Matthes bereits eine ausverkaufte Lesung über die Fantasy-Mystery-Reihe "Kings & Fools" in Freudenstadt. Der Eintritt zur Lesung kostet zehn Euro.