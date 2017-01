Simon Straetker , Schwarzwälder Filmemacher​ von FairFilm Productions, hat eine Auszeichnung bekommen. Er wurde in der Kategorie der Künste in Forbes zweiter jährlicher Liste mit dem Titel "30 Under 30 Europe" aufgenommen. Diese Liste zeichnet 300 junge Innovatoren und Unternehmer in Europa aus, die jünger als 30 Jahre sind und die Welt der Technologie, Finanzen, Business, Medien und Kultur verändern. Straetker stammt aus Löffingen im Hochschwarzwald. Seine Arbeit umfasst vor allem Werbe- und Dokumentarfilme in den Bereichen Natur, Tourismus und Entwicklungshilfe. Zu seinen bekanntesten Produktionen gehören "Vier Jahreszeiten im Nationalpark Schwarzwald".