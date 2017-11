Freudenstadt Ausländerbehörde ist umgezogen

"Wir brauchten schlichtweg mehr Platz", erklärt Christoph Gerber, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts der Stadt Freudenstadt. Am bisherigen Standort hätten die Mitarbeiter "zusammengepfercht" gesessen, und der Thekenbereich sei zu klein gewesen. Auch benötige man mittlerweile mehr Platz für Akten. Zum anderen befinde sich bereits das Ausländeramt des Landkreises in dem Gebäude in der Wittlensweiler Straße.

"Der Umzug ist schneller vonstatten gegangen, als ich erwartet hatte", sagt Gerber weiter, "ein Lob an die Kollegen." Die Öffnungszeiten bleiben gleich. Nur könne man jetzt noch effektiver arbeiten.

Was mit den früheren Räumlichkeiten im Technischen Rathaus geschehen soll, darüber müsse man erst noch verwaltungsintern sprechen, fügt Gerber hinzu. Einige alte Einrichtungen, zum Beispiel Aktenschränke, stünden noch in den Räumen, und man ­müsse entscheiden, wie man jene am sinnvollsten nutzen könne.