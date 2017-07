Freudenstadt Ausflug ins Parlament

Nach dem Abschied von Theurer und einem Mittagessen in der Kantine des Parlaments ging es zu einer Bootstour auf der Ill mit Audioführung per Kopfhörer. Im Bus ging es dann weiter in die Winzergenossenschaft nach Oberkirch zur Besichtigung der Weinkellerei mit anschließender Weinprobe.

Wieder in Freudenstadt angekommen, gab es zum Abschluss ein Abendessen mit reichlicher Auswahl.