Freudenstadt Ausbau wird wahr

Freudenstadt. Ortschaftsräte und Ortsvorsteher bemühten sich immer wieder um den Ausbau der Straße, holten Politiker nach Grüntal und machten, wann immer es möglich war, auf deren schlechten Zustand aufmerksam. In diesem Jahr wollte das Land als Straßenbaulastträger nun den Deckenbelag erneuern. Bei der Durchsprache dieser Maßnahme, so erläuterte Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, im Gemeinderat, habe die Stadt erreichen können, dass die Maßnahme im nächsten Jahr als Teilausbau und Sanierung angegangen wird. Zwischenzeitlich gebe es auch eine Entwurfsplanung.

Vorgesehen seien ein durchgängiger Gehweg an der Bergseite, eine Verbreiterung der Engstelle beim Pfarrhaus durch eine Verschwenkung der Straße und die Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen, so Müller. Der Abriss eines Hauses an der Engstelle sei aus Gründen des Denkmalschutzes nicht möglich.

Der Ausbau der Hallwanger Straße soll in zwei Abschnitten erfolgen. Die Kosten, die zurzeit noch nicht bezifferbar seien, teilten sich vier Partner, erklärte Müller. Für den Ausbau und die Sanierung der Straße ist das Land Baden-Württemberg zuständig, Gehwege und Randbereiche gehen auf Kosten der Stadt Freudenstadt, die dafür rund 250 000 Euro veranschlagt, die aber zuschussfähig sind. Die Kanalerneuerung nimmt der Eigenbetrieb Abwasser vor, und die Erneuerung der Wasserleitung und der Hausanschlüsse sind im Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke.