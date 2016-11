Freudenstadt Aus Schaum tauchen Badenixen auf

Für die Partystimmung sorgte DJ Michael Leupold. Unablässig servierte er Balladen, aktuelle Chartbreaker und beliebte Kulthits. Die angesagten Dancefloor-Hits brachten das Schwimmbad zum Beben. Viel Spaß machte den Besuchern auch der Wettkampf im Luftgitarrenspiel. Mancher Badegast lief dabei zur Hochform auf und wurde dafür bejubelt. Die Schwimmbecken waren ein buntes Lichtermeer. Auch dem neuen Maskottchen "Flip" machte das Spektakel sichtlich Spaß. Zu vorgerückter Stunde eroberte zudem der Schwarzwald-Elch das Schwimmbad. Die Schaumparty wurde in Kooperation mit der Kreissparkasse Freudenstadt und Alpirsbacher Klosterbräu organisiert. Gegen 1.30 Uhr konnten die Gäste mit einem kostenlosen Shuttle noch in die Diskothek Martinique wechseln, um dort weiter Party zu machen.

Fünf Helfer der DLRG Ortsgruppe Freudenstadt wachten über die Sicherheit bei der Party. Betriebsleiter Tobias Degout und Marketingleiter Christian Schebetka von den Stadtwerken und weitere fünf Mitarbeiter des Pano hatten auch nach dem Ende noch alle Hände voll zu tun. Die Anlagen mussten abgebaut und die Schwimmbecken gesäubert werden. Feierabend gab es nicht vor 4 Uhr in der Frühe. Denn am Sonntagmorgen erinnerte nichts mehr an eine rauschende Party. Tobias Degout und Christian Schebetka freuten sich über den Erfolg und so dürfte der nächsten Schaumparty nichts im Wege stehen.