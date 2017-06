Kreis Freudenstadt. Im Rahmen ihres Wirtschaftsprojekts haben fünf Schülerinnen der EK1 der Luise-Büchner-Schule den Flüchtlingskindern vom Sattelackerhof in Lützenhardt einen actionreichen Tag bereitet. Mit 21 Flüchtlingskindern im Alter von fünf bis 14 Jahren unternahmen sie eine erlebnisreiche Schatzsuche, die vom Sattelackerhof zum Cresbacher Sportplatz führte. Um einander näher kennenzulernen, wurde die Wanderung mit einigen Spielen aufgelockert. Mit einer kleinen Stärkung und etwas Freizeit endete die Schatzsuche auf dem Spielplatz. Als Erinnerung an diesen Tag schenkten die Schülerinnen den Kindern eine Schatztruhe, gefüllt mit diversen Spielzeugen, die sie in ihrer Freizeit gemeinsam nutzen können. "Mit unserem Projekt wollten wir den Flüchtlingskindern einen unvergesslichen Tag ermöglichen. Wir sind der Meinung, dass wir unser Ziel erfüllt haben, da wir sehr viel positives Feedback von den Kindern bekommen haben. In Zukunft können wir uns vorstellen, die Flüchtlingskinder häufiger zu besuchen", resümierte Schülerin Gül Ayduran den Projekttag.