Freudenstadt Aus dem Leben eines Apostels

Freudenstadt. Ein Erzählkonzert findet am Freitag, 23. Juni, ab 20 Uhr im Vortragssaal des Martha-Maria-Gesundheitsparks Hohenfreudenstadt statt. Zu Gast ist das Instrumentalduo WindWood & Co. – Vanessa Feilen und Andreas Schuss. Das Leben des Apostel Paulus steht im Mittelpunkt des Konzerts. Der Fokus liegt auf den akustischen Instrumenten wie Panflöte, Klarinette, Saxofon, Harfe, Kontrabass, Gitarre, Bouzuki, Akkordeon und Piano. Zwei Musiker – zwölf Instrumente und viele spannende Geschichten – so reisen Vanessa Feilen und Andreas Schuss durchs Land. Unter ihrem Ensemblenamen berichten sie von den großen Gestalten der Kirchengeschichte, wie dem Apostel Paulus, über den sie am Freitag in Freudenstadt eine musikalisch-literarische Entdeckungsreise präsentieren.