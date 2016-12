Freudenstadt. Der christliche Liedermacher Manfred Sie-bald tritt am Donnerstag, 5. Januar, im Gesundheitspark Hohenfreudenstadt auf. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Vortragssaal der Klinik. Siebald ist seit 1970 im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs und singt seine Lieder aus dem Alltag des Glaubens für den Alltag des Glaubens, wobei er sich auf verschiedenen akustischen Gitarren begleitet. Die Erlöse seiner jährlich etwa 50 Konzerte gehen an diakonische und missionarische Einrichtungen in Europa, Afrika, Asien und Südamerika. Viele der Lieder auf seinen bislang erschienenen 21 CDs haben einen festen Platz in Liederbüchern verschiedener Konfessionen und werden in Gemeinden und Jugendgruppen gesungen. Bis 2012 arbeitete Siebald in seinem Hauptberuf als Literaturwissenschaftler an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Eintrittskarten für 15 Euro gibt es im Vorverkauf an der Rezeption des Hotels Teuchelwald, Telefon 07442/53 20, oder an der Abendkasse.