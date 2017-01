Freudenstadt Aufsichtsrat-Chef von HP kommt zu FDP-Empfang

Kreis Freudenstadt. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Wolf Produktionssysteme GmbH und Co. KG, Robert-Bürkle-Straße 6, in Freudenstadt statt. Beginn ist um 19 Uhr. Das Thema lautet: "Konsequenzen der digitalen Vernetzung – ein Blick in den Maschinenraum der digitalen Wirtschaft". Einen Impulsvortrag hält J. Menno Harms. Harms ist Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hewlett Packard (HP) in Böblingen und der Alcatel Lucent Deutschland AG sowie Mitglied im Verwaltungsrat der Management Partner GmbH in Stuttgart, ferner Vorsitzender der Initiative Zukunftsfähige Führung, ein Verein mit Sitz in Stuttgart. Im Anschluss gibt es eine moderierte Diskussion mit Menno Harms sowie dem FDP-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten der Liberalen im Land für die Bundestagswahl, Michael Theurer, sowie dem Landtagsabgeordneten und FDP-Kreisvorsitzenden, Timm Kern.