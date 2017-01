Freudenstadt Auf Suche nach besserem Leben gescheitert

Freudenstadt. Nach der Verhandlung wurde der Mann sofort wieder dorthin gebracht wo er her kam, nämlich in die Justizvollzugsanstalt Rottweil. Der tunesische Asylbewerber, der Mitte 2015 über Italien und Frankreich nach Deutschland gekommen war, wurde mit Fußfesseln in den Gerichtssaal gebracht. Er verbüßt derzeit eine Ersatzfreiheitsstrafe, nachdem er die Geldstrafe aus vorhergegangenen Urteilen nicht bezahlt hatte. Nachdem der Tunesier sein Heimatland und seine Familienangehörigen vor rund sechs Jahren verlassen hat, ist er auf der Suche nach einem neuen, besseren Leben. Er hielt sich mehrere Jahre in Italien und in Frankreich auf, bis er in Loßburg in der dortigen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht wurde.

Anfang November 2015 betrat der Mann in alkoholisiertem Zustand gegen 22.45 Uhr die Gemeinschaftsräume der Unterkunft und begann die beiden Security-Mitarbeiter, die sich dort aufhielten, durch laute Musik zu provozieren. Nach provozierenden Gesten beleidigte er die Sicherheitskräfte mit Kraftausdrücken in französischer Sprache, zerschlug schließlich ein Glas an der Tischkante und ging mit dem scharfkantigen Glasrest auf einen der beiden Security-Mitarbeiter los.

Den beiden Sicherheitsleuten gelang es schließlich mit Hilfe der Polizei den Mann zu fixieren. Dabei wurden auch die beiden Beamten von dem aggressiv auftretenden Asylbewerber beleidigt. Nachdem Tage später die Heimverwalterin der Loßburger Unterkunft dem Mann eröffnet hatte, dass er nach Alpirsbach verlegt werde, beschimpfte er diese und drohte, sie zu vergewaltigen. Daraufhin wurde ihm in Loßburg Hausverbot erteilt. Diesem widersetzte er sich jedoch mehrmals, schlug einmal sogar eine Balkontür ein, um wieder in sein ehemaliges Zimmer zu gelangen.